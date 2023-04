Dez migrantes africanos morrem em naufrágio perto da Tunísia

Dez migrantes de países da África subsaariana que tentavam chegar a Europa morreram no naufrágio de sua embarcação no Mediterrâneo, perto da costa da Tunísia, informou a Guarda Costeira do país.



"Setenta e dois migrantes foram resgatados e 10 corpos foram recuperados depois do naufrágio na terça-feira", perto da costa de Sfax, no centro-leste da Tunísia, afirmou à AFP o porta-voz da Guarda Costeira, Houssem Jebabli.



Em um comunicado, a Guarda Nacional afirmou que impediu na terça-feira "duas operações ilegais de cruzamento ilegal das fronteiras marítimas. No total, 76 migrantes foram resgatados, incluindo quatro tunisianos.



Além dos 10 mortos, "entre 20 e 30" migrantes desapareceram depois do naufrágio na costa de Sfax, afirmou o porta-voz do tribunal local responsável por investigar a tragédia, Fauzi Masmudi.



A Tunísia, que tem partes de sua costa a menos de 150 km da ilha italiana de Lampedusa, registra com frequência tentativas de viagens de migrantes, em sua maioria de países da África subsaariana, para a Itália.



As tentativas de deslocamento aumentaram depois de uma discurso agressivo em 21 de fevereiro do presidente tunisiano Kais Saied contra a imigração clandestina.