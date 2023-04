Reino Unido sanciona pessoas próximas a magnatas russos

O Reino Unido anunciou nesta quarta-feira (12) sanções contra pessoas próximas de oligarcas russos, incluindo membros do entorno de Roman Abramovich e Alisher Usmanov, acusados de tê-los ajudado a esconder seus ativos.



Entre os sancionados estão Demetris Ioannides e Christodoulos Vassiliades, dois cipriotas. Segundo as autoridades britânicas, o primeiro está por trás de estruturas com vantagens fiscais utilizadas por Roman Abramovich para esconder 760 milhões de libras esterlinas (943 milhões de dólares, cerca de 4,7 bilhões de reais) antes de ser sancionado, devido à invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022.



As sanções também afetam estruturas da rede de Alisher Usmanov e membros do entorno familiar de outros oligarcas.



"Não há lugar para se esconder", alertou o ministro das Relações Exteriores britânico, James Cleverly, em um comunicado, dizendo que o Reino Unido cortará o "acesso da elite russa aos ativos que seus membros" pensavam ter conseguido esconder.



O Reino Unido afirma ter congelado mais de 18 bilhões de libras (22,3 bilhões de dólares, 111,7 bilhões de reais) de ativos russos desde o início da invasão da Ucrânia.