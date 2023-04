Dez migrantes da África subsaariana que tentavam chegar a Europa morreram no naufrágio de sua embarcação no Mediterrâneo, perto da costa da Tunísia, informou a Guarda Costeira do país.



"Setenta e dois migrantes foram resgatados e 10 corpos foram recuperados depois do naufrágio na terça-feira", perto da costa de Sfax, no centro-leste da Tunísia, afirmou à AFP o porta-voz da Guarda Costeira, Houssem Jebabli.