Dois manifestantes detidos durante visita de Macron à Universidade de Amsterdã

A polícia da Holanda prendeu dois manifestantes que corriam em direção ao presidente francês, Emmanuel Macron, nesta quarta-feira (12) nas imediações da Universidade de Amsterdã, no segundo registrado durante a visita do chefe de Estado a Holanda.



"Pela honra dos trabalhadores, mesmo que Macron não queira, estamos aqui", gritou um dos manifestantes, antes e depois de ser imobilizado pela polícia.



Ele corria em direção a Emmanuel Macron quando foi parado e empurrado com violência ao chão por um policial.



O incidente aconteceu depois que o presidente francês saiu de uma limusine com o rei Willem-Alexander da Holanda no momento em que cumprimentava a prefeita de Amsterdã, Femke Halsema.



"Prendemos dois manifestantes que correram em direção ao presidente, por perturbação da ordem pública e por ameaças", disse à AFP Lex van Liebergen, porta-voz da polícia de Amsterdã.



"Eram um homem e uma mulher, manifestantes. Um deles tinha uma faixa", acrescentou.



Este foi o segundo incidente durante a visita de Macron ao país. Na terça-feira, manifestantes interromperam o presidente quando ele discursava sobre a soberania europeia em um teatro de Haia.