Delegação do Irã chega à Arábia Saudita

Uma delegação iraniana chegou à Arábia Saudita para promover a reabertura das missões diplomáticas de Teerã - anunciou a agência oficial de notícias iraniana Irna, nesta quarta-feira (12).



"A delegação iraniana chegou a Riad nesta quarta-feira para visitar e reabrir a embaixada e o consulado do Irã na Arábia Saudita, conforme um recente acordo entre os dois países", informou a Irna.



Uma delegação diplomática de Riade visitou Teerã no sábado para uma missão similar, dois dias depois do histórico encontro entre os chefes da diplomacia dos dois países em Pequim.



"Uma equipe deve viajar para Jidá para preparar a reabertura do consulado e da representação do Irã na Organização da Cooperação Islâmica (OIC), e outra permanecerá em Riade para reabrir a embaixada", acrescentou a mesma fonte.



A Arábia Saudita, sunita, e o Irã, xiita, romperam relações em 2016, depois que grupos de manifestantes iranianos atacaram missões diplomáticas sauditas em Teerã e em Mashhad (nordeste), que protestavam contra a execução de um líder religioso xiita em Riad.



O acordo, que os governos iraniano e saudita firmaram em março em Pequim, prevê a reabertura de suas embaixadas antes de meados de maio e a implementação de acordos de cooperação econômica e de segurança assinados há mais de 20 anos.



O presidente iraniano, Ebrahim Raisi, deve visitar Riad após o Ramadã, no final de abril, a convite do rei Salman, da Arábia Saudita.