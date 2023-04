China deve fortalecer treinamento para 'combate atual", afirma Xi Jinping

O presidente da China, Xi Jinping, pediu ao exército para "fortalecer o treinamento militar orientado para o combate atual", informou o canal estatal CCTV.



Xi fez as declarações durante uma inspeção naval na terça-feira, após o fim das manobras das Forças Armadas chinesas ao redor de Taiwan.



A região é cenário de tensões após a demonstração de força de Pequim, que considera a ilha de Taiwan - que tem governo autônomo - como parte de seu território.



A China organizou os exercícios militares em resposta à visita da semana passada da presidente taiwanesa, Tsai Ing-wen, aos Estados Unidos, onde se reuniu com vários congressistas.



Na terça-feira, Xi afirmou que o exército deve "defender com determinação a soberania territorial e os interesses marítimos da China, além de se esforçar para proteger a estabilidade periférica em geral", informou a CCTV.