Vazamento de documentos americanos pode ser campanha de desinformação, afirma Rússia

A Rússia considerou nesta quarta-feira (12) que o vazamento de documentos confidenciais dos Estados Unidos sobre o conflito na Ucrânia pode ser parte de uma campanha de desinformação de Washington para tentar "enganar" a Rússia.



"Não temos posição a respeito", afirmou o vice-ministro russo das Relações Exteriores, Serguei Riabkov, citado pelas agências de notícias russas.



"Talvez seja 'fake', uma informação tóxica deliberada", acrescentou.



"Como os Estados Unidos fazem parte do conflito (na Ucrânia) e estão, na realidade, conduzindo uma guerra híbrida contra nós, estes métodos são possíveis para enganar o inimigo, ou seja, a Federação da Rússia", alegou.



No fim de semana vários documentos confidenciais do governo americano foram publicados nas redes sociais, um vazamento que, segundo o Pentágono, representa um "risco muito grave" para a segurança nacional dos Estados Unidos.



Entre outros temas, os documentos mencionam as dúvidas de Washington sobre as possibilidades de sucesso da contraofensiva que Kiev estaria preparando.



A AFP não conseguiu comprovar a autenticidade dos documentos.



As relações entre Rússia e Estados Unidos estão em um dos piores níveis e se tornaram ainda mais complicadas após a invasão da Ucrânia.



Depois de uma série de derrotas militares e muitas baixas, Moscou apresenta a guerra como um conflito por procuração orquestrado pelo Ocidente contra a Rússia, com europeus e americanos apoiando a Ucrânia nos campos militar e financeiro.