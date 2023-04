Trump promete que 'nunca desistiria' da corrida presidencial de 2024

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, indiciado criminalmente em Nova York, prometeu nesta terça-feira (11) que "nunca desistiria" da corrida de 2024 à Casa Branca e insistiu que Joe Biden não está em condições de concorrer novamente.



O magnata republicano, que enfrenta 34 acusações criminais em Nova York relacionadas a um pagamento em 2016 para silenciar a atriz pornô Stormy Daniels para esconder uma relação extraconjugal, disse à Fox News que nada o impediria de concorrer, nem mesmo uma condenação.



"Eu nunca desistiria", garantiu o magnata. "Não sou assim, eu não faria isso."



Em sua primeira entrevista desde que foi indiciado e teve as impressões digitais recolhidas, Trump lançou dúvidas sobre se Biden, de 80 anos, teria condições para disputar a reeleição em 2024.



"Não vejo como isso seria possível", disse o ex-presidente de 76 anos. "Não é uma questão de idade... acho que ele não conseguiria."



"Simplesmente não vejo Biden fazendo isso do ponto de vista físico e mental. Não vejo isso", acrescentou.



Trump e outros membros do alto escalão republicano insistem na aparente fragilidade física de Biden e em sua falta de acuidade mental.