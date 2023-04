A bolsa de Nova York fechou com resultados divergentes e bastante estável nesta terça-feira (11), cautelosa antes da divulgação dos dados de inflação nos Estados Unidos.



O índice Dow Jones subiu 0,27%, o tecnológico Nasdaq caiu 0,43% e o ampliado S&P; 500 terminou praticamente estável (-0,03%) no fechamento do pregão.