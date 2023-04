Nove pessoas morreram no Equador, nesta terça-feira (11), depois que cerca de 30 homens que chegaram em lanchas e táxis abriram fogo em um porto de pescadores artesanais na província de Esmeraldas (norte), na fronteira com a Colômbia, informou o Ministério Público.



Foi "realizado o levantamento de sete cadáveres do Porto Pesqueiro Artesanal do cantão (Esmeraldas) e outros dois em um centro de saúde vizinho, os mesmos foram trasladados ao Centro Médico Legal", detalhou o MP em sua conta no Twitter.