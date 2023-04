Delegação chinesa visita Honduras para preparar acordos econômicos

Uma delegação chinesa iniciou nesta terça-feira (11) uma reunião de trabalho com autoridades hondurenhas para preparar acordos econômicos bilaterais, o primeiro após o estabelecimento de relações diplomáticas entre os dois países, informou a chancelaria hondurenha.



A delegação do gigante asiático, chefiada pelo conselheiro para Assuntos Latino-Americanos no Ministério de Relações Exteriores da China, Yu Bo, reuniu-se com uma comissão formada pelo chanceler hondurenho, Enrique Reina, e pelos ministros do Desenvolvimento Econômico, Pedro Barquero, e da Agricultura e Pecuária, Laura Suazo.



O objetivo é "avançar a relação bilateral, especialmente em questões comerciais, agrícolas, de investimento e exportação para produtos hondurenhos e investidores chineses", afirmou o Ministério das Relações Exteriores de Honduras em um comunicado.



China e Honduras estabeleceram relações diplomáticas em 26 de março, depois que Tegucigalpa rompeu relações com Taiwan. Sob o princípio "Uma Só China", Pequim não permite que nenhum país com o qual tenha relações diplomáticas também mantenha relações diplomáticas com Taipé.



Na América Central, Guatemala e Belize continuam tendo laços com a ilha asiática.



Reina disse que os dois países estão trabalhando na elaboração de propostas de acordos de cooperação e comércio em diversas áreas, priorizando as exportações hondurenhas de camarão, lagosta, melão, café e pepino-do-mar, entre outros.



A Associação Nacional de Aquicultores de Honduras manteve reuniões com autoridades locais para expressar o temor de que Taiwan bloqueie as exportações hondurenhas após o rompimento das relações diplomáticas.



Cerca de 23.000 pessoas trabalham em 324 fazendas de camarão que geram cerca de US$ 300 milhões (R$ 1,5 bilhão) por ano em exportações, um terço desse valor oriundo de Taiwan.



Os criadores de camarão explicaram recentemente à AFP que o mercado chinês não é uma opção para eles, porque Taiwan paga o dobro do preço por quilo de camarão do que Pequim pagaria.



Honduras é o quinto país da América Central a romper relações com Taipé para se juntar a Pequim desde 2007. Apenas 13 países agora reconhecem a ilha.



A China considera a ilha democrática e autogovernada como uma província rebelde que faz parte de seu território, que espera recuperar um dia, inclusive pelo uso da força, se necessário.