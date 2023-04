Opositor russo Navalny está doente e sem cuidados médicos na prisão, diz advogado

O opositor russo Alexei Navalny, preso há dois anos, está doente e "sem atendimento médico", afirmou seu advogado, Vadim Kobzev, nesta terça-feira (11), denunciando uma situação "muito estranha".



"Na noite de sexta para sábado, uma ambulância foi chamada para sua cela, devido a uma doença estomacal que piorou", disse Kobzev no Twitter, referindo-se ao estado de saúde de seu cliente.



Segundo o advogado, Navalny, de 46 anos, sofre de "uma doença desconhecida que não está sendo tratada por ninguém".



"De acordo com seu registro médico, ele perdeu oito quilos nos últimos 15 dias", acrescentou o defensor. Segundo ele, os pacotes de remédios enviados pela mãe de Navalny "estão sendo devolvidos".



Kobzev indicou que não descarta a possibilidade de as autoridades estarem permitindo que a saúde do opositor se deteriore "progressivamente". "Exigiremos exames toxicológicos e radiológicos", afirmou.



No início do ano, Alexei Navalny disse que estava sofrendo com sintomas gripais e não tinha acesso adequado a atenção médica. Seus simpatizantes denunciaram uma tentativa do Kremlin de "matá-lo" aos poucos.



Navalny, um ativista opositor do presidente Vladimir Putin e da ofensiva militar na Ucrânia, foi detido na Rússia em janeiro de 2021, ao retornar ao país depois de ter sido envenenado, o que ele atribuiu ao Kremlin.



Em março do mesmo ano, o ativista foi condenado a nove anos de prisão em regime "rigoroso" por acusações de "fraude", que ele considera fictícias.