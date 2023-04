Biden parte de Washington para Irlanda do Norte e Irlanda

O presidente americano, Joe Biden, deixou Washington nesta terça-feira (11) para uma viagem à Irlanda do Norte e à Irlanda, onde comemorará o 25º aniversário do Acordo de Paz da Sexta-Feira Santa e celebrará suas raízes familiares.



O avião Air Force One deixou a Base Andrews com destino a Belfast, onde Biden será recebido pelo primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak.



Antes de embarcar no avião, Biden disse aos jornalistas que a prioridade de sua viagem é garantir que "os acordos da Irlanda e o acordo de Windsor se mantenham".



O acordo da Sexta-Feira Santa pôs fim a três décadas de conflitos intercomunitários devastadores. Em 10 de abril de 1998, líderes nacionalistas pró-irlandeses - principalmente católicos - e sindicalistas pró-britânicos - sobretudo protestantes - chegaram a um acordo de paz após uma maratona de negociações envolvendo os governos de Londres, Dublin e Washington.



O acordo está sob nova tensão desde que o Reino Unido deixou a União Europeia, o que gerou questões complexas sobre como administrar o comércio na fronteira entre Irlanda do Norte e República da Irlanda.



Um acordo chamado "Marco de Windsor" foi alcançado em março para resolver essa disputa.



Biden visitará Belfast, depois a capital da República da Irlanda, Dublin, e também a cidade de Ballina, no noroeste, onde seus ancestrais viveram antes de emigrarem para os Estados Unidos no século XIX.