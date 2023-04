Biden diz que prisão de jornalista americano na Rússia 'passa dos limites'

O presidente Joe Biden disse que a prisão do jornalista americano Evan Gershkovich na Rússia, acusado de espionagem, "passa dos limites".



Biden também acrescentou aos repórteres que a detenção do correspondente do The Wall Street Journal é "totalmente ilegal".



Antes de embarcar rumo à Irlanda do Norte, o presidente indicou que, na segunda-feira (10), tentou entrar em contato com a família de Gershkovich, sem sucesso, e que "tentaria do avião".



No mesmo dia, o Departamento de Estado declarou oficialmente o jornalista "preso injustamente", um status que direciona o caso ao enviado especial para reféns, Roger Carstens.



Gershkovich, um experiente repórter do The Wall Street Journal na Rússia, foi detido no final de março em Ekaterimburgo, cerca de 1.800 quilômetros a leste de Moscou.



Na sexta-feira, veículos russos informaram que o jornalista foi acusado de espionagem, o que Gershkovich e o jornal onde trabalha negam.