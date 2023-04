Forças israelenses matam dois palestinos na Cisjordânia

As forças israelenses mataram dois palestinos no norte da Cisjordânia ocupada nesta terça-feira (11), depois que abriram fogo contra um grupo de soldados - disseram o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, e uma autoridade palestina.



"Felicito os soldados que eliminaram dois terroristas que abriram fogo contra eles perto de Elon Moreh", uma colônia localizada perto da cidade palestina de Nablus, escreveu o ministro no Twitter.



O Eército israelense afirmou ter "neutralizado dois agressores armados" que atiraram de seu veículo contra uma posição militar de Elon Moreh.



Os soldados encontraram várias armas na área, incluindo dois fuzis M-16, de acordo com um comunicado militar, que especificou que não havia feridos entre as fileiras do Exército.



Uma autoridade palestina disse à AFP, por sua vez, que foi informada da morte de dois palestinos, até o momento não identificados.



A violência aumentou desde o início do ano, especialmente na última semana, quando houve ataques mortais e disparos de foguetes a partir de Gaza, do Líbano e da Síria, seguidos de represálias israelenses.