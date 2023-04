Dezenas de mortos em ataque aéreo atribuído à junta militar em Mianmar

Dezenas de pessoas morreram nesta terça-feira (11) em um ataque aéreo na região central de Mianmar atribuído ao exército birmanês, informaram a imprensa local e uma testemunha ouvida pela AFP.



O serviço birmanês da BBC, The Irrawaddy e Radio Free Asia informaram ataques aéreos contra o vilarejo de Pazi Gyi, no distrito de Kantbalu, norte de Mandalay, com pelo menos 50 mortes.



Mas o balanço de vítimas fatais pode superar 100, de acordo com o paramédico de um grupo rebelde, que destacou a presença de mulheres e crianças entre as vítimas.



Os vídeos supostamente filmados no local - cuja autenticidade não foi possível comprovar - mostram corpos em um terreno devastado, no qual restava apenas a estrutura de um prédio destruído pela explosão.



No momento do ataque, dezenas de pessoas estavam no local para a inauguração de uma unidade das forças de defesa locais.



Mianmar é cenário de um conflito violento entre a junta militar e seus opositores desde o golpe de Estado de 1º de fevereiro de 2021, que derrubou a governante civil Aung San Suu Kyi.