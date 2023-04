Secretário-geral da ONU visita a Somália

O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, desembarcou nesta terça-feira (11) em Mogadíscio para uma rápida visita à Somália, país afetado por conflitos e desastres climáticos.



Guterres foi recebido no aeroporto da capital somali pelo ministro das Relações Exteriores do país, Abshir Omar Huruse.



O governo da Somália determinou um bloqueio de segurança em Mogadíscio para a visita, que não havia sido anunciada com antecedência.



Muitas rodovias foram fechadas ao trânsito e o transporte público enfrenta restrições.



A visita de Guterres coincide com uma seca que deixa milhões de pessoas à beira da fome no país. Ao mesmo tempo, o governo iniciou uma grande ofensiva contra a violenta rebelião islâmica.



A ONU fez um apelo para arrecadar 2,6 bilhões de dólares em ajuda humanitária para o país da região do Chifre da África, mas até o momento só conseguiu 13% da quantia.



Cinco temporadas consecutivas de escassez de chuvas em algumas regiões da Somália, Quênia e Etiópia provocaram a pior seca em quatro décadas, devastando o gado e as plantações.



A seca, que afeta 8,3 milhões de somalis, levou 1,7 milhão de pessoas a abandonar suas casas em busca de água e alimentos.



A ONU afirma que quase metade da população da Somália precisará de ajuda humanitária este ano.



"O fim da crise está longe: as necessidades continuam elevadas e urgentes", declarou na semana passada Adam Abdelmoula, coordenador da ONU para a Somália.



"Algumas áreas afetadas continuam enfrentando o risco de fome", completou.