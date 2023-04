A bolsa de Nova York fechou sem tendências definidas, mas perto do equilíbrio, nesta segunda-feira (10), em um dia tranquilo, com baixo volume de negócios, com Wall Street como a única bolsa ocidental operando após o feriado de Páscoa.



O índice Dow Jones fechou em alta de 0,30%, a 33.586,52 pontos; o tecnológico Nasdaq recuou 0,03% a 12.084,36 unidades; e o índice ampliado S&P; 500 avançou 0,10% a 4.109,11 pontos.