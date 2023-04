Embaixador saudita no Iêmen anuncia que está na capital rebelde para 'estabilizar trégua'

O embaixador da Arábia Saudita no Iêmen afirmou, nesta segunda-feira (10), que viajou para Saná, a capital controlada pelos rebeldes houthis, para "estabilizar a trégua" e impulsionar um diálogo que ponha fim a oito anos de conflito.



"Visito Saná com uma delegação de nossos irmãos do sultanato de Omã para estabilizar a trégua e o cessar-fogo", escreveu Mohammed Al-Jaber no Twitter.



Trata-se do primeiro comentário das autoridades sauditas sobre essa visita.



O diplomata saudita também disse que busca "apoiar o processo de troca de prisioneiros e explorar os caminhos de diálogo entre as partes iemenitas para obter uma solução política duradoura e global".



A visita da delegação saudita para Saná, com uma equipe de mediadores de Omã, faz parte dos esforços diplomáticos destinados a colocar fim ao conflito, que opõe por um lado os rebeldes houthis, apoiados pelo Irã, e por outro o governo iemenita, que conta com o apoio de uma coalizão militar dirigida pela Arábia Saudita desde 2015.



Há um ano, chegou-se a uma trégua entre ambas as partes que foi amplamente respeitada depois, mas não foi oficialmente renovada ao expirar em outubro.



O governo saudita busca sair da guerra e discute com os houthis um roteiro que prevê uma trégua de seis meses seguida de negociações sobre uma "transição" de dois anos, indicou no fim de semana passado à AFP uma fonte governamental que pediu o anonimato.



A recente aproximação entre Irã e Arábia Saudita alimentou a esperança de um apaziguamento no Oriente Médio e, em particular, no Iêmen, o país mais pobre da península arábica, afundado em uma das piores crises humanitárias do mundo por causa do conflito.



No mês passado, um funcionário saudita afirmou à imprensa que o acordo entre Riade e Teerã, firmado em 10 de março, em Pequim, inclui "compromissos concretos sobre o Iêmen", e que o reino havia pedido à República Islâmica do Irã que deixasse "de entregar armas aos houthis".



Antes da entrada em vigor da trégua em abril de 2022, a Arábia Saudita sofreu ataques que partiram do Iêmen contra as instalações petrolíferas.