Opositor russo acusado de alta traição se diz 'orgulhoso' de seu compromisso político

O opositor russo Vladimir Kara-Murza, acusado de alta traição e que pode ser condenado a até 25 anos de prisão, afirmou diante de um tribunal nesta segunda-feira (10) que está "orgulhoso" de seu compromisso político.



Ao mencionar seu posicionamento contra a ofensiva russa na Ucrânia e em oposição ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, Kara-Murza disse que subscreve "cada palavra do que é censurado contra mim nesta acusação".



"Não só não me arrependo de tudo isso, como estou orgulhoso", acrescentou nesta última declaração, publicada no Telegram pelo jornalista Alexei Venediktov, antes de sua sentença ser anunciada pelo tribunal.



O opositor ainda acrescentou que lamentava "não ter conseguido convencer suficientemente meus compatriotas e os políticos dos países democráticos sobre o perigo que o atual regime do Kremlin representa para a Rússia e para o mundo".



Em 6 de abril, um promotor russo já havia pedido 25 anos de prisão para Kara-Murza, que é julgado pelas acusações de alta traição, difusão de "informação falsa" sobre o Exército russo e de trabalhar ilegalmente para uma organização considerada "indesejável".



A pena cumulativa exigida para esses crimes é a mais severa prevista no Código Penal.



Kara-Murza, que está em prisão preventiva desde abril de 2022, esteve perto da morte após ser supostamente envenenado em duas ocasiões, em 2015 e 2017, duas tentativas de assassinato das quais ele culpa o regime russo.