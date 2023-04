O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, prometeu nesta segunda-feira (10) "restaurar a segurança" de seu país atuando em "todas as frentes", depois de um novo surto de violência na área.



"Não permitiremos que o Hamas terrorista se estabeleça no Líbano", declarou Netanyahu, depois que o exército acusou este movimento islâmico palestino de estar por trás do lançamento, na quinta-feira, de dezenas de foguetes sobre o norte de Israel.



Netanyahu também anunciou que mantém no cargo seu ministro da Defesa, Yoav Gallant, cuja saída havia sido anunciada em março por divergências políticas.