Ucrânia e Rússia anunciam troca de cerca de 100 presos de cada lado

Ucrânia e Rússia anunciaram, nesta segunda-feira (10), que trocaram 100 prisioneiros de guerra de cada lado, no primeiro intercâmbio desse tipo em mais de um mês.



Em um comunicado, o Ministério da Defesa da Rússia informou a repatriação de 106 de seus soldados, que estavam "em perigo de morte" durante sua detenção. Os soldados serão levados de avião para Moscou, onde receberão assistência médica e psicológica, completou o ministério.



Já o chefe da administração presidencial ucraniana, Andrii Yermak, relatou o retorno de 100 soldados à Ucrânia.



"Repatriamos 100 dos nossos homens, soldados, marinheiros, guardas de fronteira e membros da Guarda Nacional", detalhou Yermak, que classificou a troca como "difícil".



"Alguns estão gravemente feridos e sofrendo de doenças. Faremos o que for necessário para que cada um receba a ajuda necessária", acrescentou no Telegram.



A última troca de prisioneiros entre Kiev e Moscou foi em 7 de março. Nessa data, a Ucrânia recuperou 130 militares, e a Rússia, 90.



Em dezembro de 2022, o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, anunciou que mais de 1.300 prisioneiros haviam sido repatriados por Kiev nas trocas feitas com a Rússia desde o início da guerra.



Desde então, houve outras trocas de prisioneiros.