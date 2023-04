Cinco pessoas morreram, e pelo menos seis foram hospitalizadas nesta segunda-feira (10), quando um homem abriu fogo em uma agência bancária de Louisville, a principal cidade do Kentucky, no centro-oeste dos Estados Unidos - anunciou a polícia.



"Cinco pessoas morreram no total. Pelo menos outras seis pessoas foram transportadas" para o hospital, disse a polícia de Louisville, no Twitter.



"No momento, não sabemos o estado" das pessoas hospitalizadas, disse Paul Humphrey, um oficial da polícia local, em entrevista coletiva.



O atirador "solitário" morreu, disse a polícia, acrescentando que foi "neutralizado".



"A população não está mais em perigo", completou.