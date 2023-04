Uma britânica de origem israelense ferida na sexta-feira (10) em um ataque com arma de fogo na Cisjordânia ocupada morreu - anunciou nesta segunda o hospital Hadassah, de Jerusalém, três dias depois de suas filhas faleceram no atentado.



"Anunciamos com tristeza a morte de Lucy (Leah) Dee, vítima do ataque mortal no vale (do Jordão) na sexta-feira", informou o hospital, em um comunicado.