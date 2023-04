Líder pró-Rússia afirma que visitou a cidade ucraniana de Bakhmut

Um dirigente da ocupação russa do leste da Ucrânia, Denis Pushilin, afirmou nesta segunda-feira que visitou Bakhmut, a cidade do leste da Ucrânia que é cenário de uma batalha violenta há meses.



A disputa por Bakhmut é a mais longa desde o início da ofensiva russa na Ucrânia. O grupo de mercenários russos Wagner está à frente dos combates.



Pushilin publicou no Telegram um vídeo de sua visita à cidade, que tinha 70.000 habitantes antes da guerra, mas que agora está destruída e praticamente vazia.



"Aqui está nossa Artemovsk", disse Pushilin, utilizando o nome soviético de Bakhmut.



"Está sendo libertada pelos homens do grupo Wagner", acrescentou.



Atrás dele aparecem edifícios em ruínas. Também é possível ouvir disparos de artilharia no vídeo.



O fundador do grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin, reivindicou na semana passada o controle "no sentido legal" da cidade, depois de anunciar que suas tropas ocuparam a prefeitura.



Mas o exército russo não informou nenhum avanço em Bakhmut e a Ucrânia afirma que continua defendendo a cidade.



Para mostrar que o grupo Wagner avançou na cidade, correspondentes de guerra russos publicaram nos últimos dias alguns vídeos de Bakhmut.



Um deles, Semen Pegov, publicou imagens de um percurso de moto pelas ruínas da cidade, ao lado de mercenários.