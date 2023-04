Queda de edifício deixa oito desaparecidos na França

Ao menos oito pessoas estavam desaparecidas após o desabamento de um edifício no centro de Marselha neste domingo (9), devido a uma explosão de causas desconhecidas. O incidente também deixou cinco feridos, indicaram autoridades francesas.



"Temos oito pessoas que não conseguimos contactar (...) Não temos nenhuma notícia delas", disse em uma coletiva de imprensa à tarde Dominique Laurens, procurador da República em Marselha, no sudeste da França.



O desabamento do edifício no centro da segunda cidade mais populosa da França aconteceu na madrugada deste domingo.



"Nesta noite, a 0h40, ocorreu o desabamento de um edifício no número 17 da rua Tivoli, causando a queda de uma parte (dos edifícios) 15 e 17 da rua Tivoli", declarou à imprensa Benoît Payan, prefeito da cidade portuária.



"Temos que estar preparados para que haja vítimas dessa terrível tragédia", disse Payan após a queda do edifício de quatro andares, acrescentando que foram contabilizadas cinco pessoas feridas até o momento, nenhuma delas em estado grave.



Segundo a procuradoria, que mencionou uma possível nona pessoa desaparecida, conseguiram identificar os desaparecidos, entre os quais não há crianças nem menores de idade, devido à impossibilidade de seus familiares para contactá-los.



O procurador de Marselha reconheceu que "até agora é impossível conhecer as causas da explosão", que devastou o edifício e que aconteceu às 00:46 (19:46 do sábado), segundo registraram as câmeras de vigilância. "O gás é, evidentemente, uma das pistas" que as autoridades seguem, acrescentou.



"Foi enorme, como uma explosão", declarou à AFP Gilles, um homem que preferiu não dar seu sobrenome e que vive em uma rua perpendicular ao edifício derrubado.



Desde a madrugada, bombeiros tentam apagar o incêndio, que impede que os socorristas e cachorros rastreadores busquem os desaparecidos entre os escombros. Um fotógrafo da AFP constatou que ainda havia fumaça nesta tarde.



O presidente francês, Emmanuel Macron, expressou sua "emoção" por este incidente trágico.



A queda de dois edifícios da rua Aubagne, também no centro de Marselha, em novembro de 2018, deixou oito mortos. Esses edifícios se encontravam em um grave estado de deterioração.