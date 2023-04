Irã anuncia que duas de suas delegações irão visitar a Arábia Saudita

O ministério das Relações Exteriores do Irã anunciou neste domingo (9) que duas delegações do país visitarão a Arábia Saudita antes de sexta-feira (14) com o objetivo de reabrir as missões diplomáticas, após um movimento similar do governo saudita.



O anúncio acontece um dia após uma visita a Teerã de uma delegação saudita e depois de uma reunião histórica entre os ministros das Relações Exteriores dos dois países do Golfo na China.



"Esperamos que uma delegação do ministério visite a Arábia Saudita até sexta-feira", declarou Alireza Enayati, vice-ministro das Relações Exteriores, em uma entrevista à televisão estatal.



"Duas delegações separadas viajarão a Riad e Jidá", antes da reabertura da embaixada e do consulado do Irã, respectivamente.



Depois de romper seus vínculos diplomáticos em 2016, Arábia Saudita e Irã, países de religião sunita e xiita, respectivamente, anunciaram em março o restabelecimento das relações diplomáticas após uma negociação mediada pela pela China.



Ambos se comprometeram na quinta-feira em Pequim a trabalhar juntos pela "segurança e estabilidade" de sua turbulenta região.



O anúncio da reconciliação em 10 de março surpreendeu o mundo e pode transformar as relações no Oriente Médio.



Os dois países apoiam grupos rivais em diversos conflitos da região, como no Iêmen, por exemplo.