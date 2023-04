EUA pedem moderação à China em exercícios militares

Os Estados Unidos pediram neste sábado que a China atue com moderação em seus exercícios militares em torno de Taiwan, ressaltando que Washington está disposta a honrar seus compromissos de segurança na Ásia.



"Nossos canais de comunicação com a China seguem abertos e pedimos sempre moderação e que o status quo não mude", declarou um porta-voz do Departamento de Estado.



"Estamos confiantes em que contamos com recursos e capacidade suficientes na região para garantir a paz e a estabilidade e honrar nossos compromissos de segurança nacional", disse o porta-voz, acrescentando que os Estados Unidos estão "monitorando de perto as ações de Pequim".



Os Estados Unidos têm sido ambíguos sobre se defenderiam militarmente Taiwan, embora, durante décadas, tenham vendidos armas a Taipé para ajudar a garantir sua defesa.