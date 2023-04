A perigosa moda de tomar antialérgicos para aumentar os glúteos

Mulheres que se consideram "muito magras" se gabam nas redes sociais dos benefícios de um anti-histamínico, que usam para ganhar peso e aumentar o tamanho dos glúteos, ignorando os riscos para a saúde de ingerir o medicamento.



As autodenominadas "skinny" ("magrelas", em inglês) exibem sua descoberta no Instagram, TikTok e YouTube e asseguram que as permite conseguir as tão desejadas "formas", ou seja, glúteos e seios volumosos.



O remédio que utilizam, o Periatin (do laboratório Teofarma) é vendido livremente por menos de 10 euros [($ 55,60) a caixa.



"Eu, que já não comia, agora tenho fome o tempo todo, inclusive como na cama", diz uma delas. "Funciona muito bem, engorda imediatamente", acrescenta.



As imagens feitas antes e depois da ingestão do fármaco mostram um aumento de peso espetacular em poucas semanas. Porém, o medicamento tem como principio ativo a ciproeptadina, recomendado para pessoas alérgicas, e não como um suplemento alimentar.



A Sociedade Francesa de Farmacologia e Terapêutica (SEPT) alertou, em um comunicado, no final de março sobre o fenômeno. A relação "custo-benefício" da ciproeptadina deveria ser reavaliada com o objetivo de retirar sua autorização de comercialização ou, ao menos, incluí-la em uma lista de prescrição obrigatória".



O fármaco é um "medicamento muito antigo, comercializado na França desde os anos 1960", que pode ser substituído por medicamentos muito mais eficazes e que já não necessita de prescrição, explica à AFP o doutor Laurent Chouchana, diretor responsável pela farmacovigilância desse composto e membro da SFPT.



Até 1994, o medicamento era usado "para estimular o apetite dos doentes" que perdiam peso. Porém, essa indicação foi retirada devido a um custo-benefício mal avaliado, explica.



Os medicamentos que atuam sobre o peso são vigiados de perto pelo seu possível uso indevido, acrescenta Chouchana, como, por exemplo, o antidiabético Ozempic, que é utilizado para emagrecer.



- Sem ir ao médico -



Os representantes das farmacêuticas, contactados pela AFP, asseguram que apenas vendem "esporadicamente", porém o medicamento está disponível na internet, onde frequentemente são comprados com alimentos que ajudam a ganhar peso, como as sementes de feno grego, segundo os sites consultados pela AFP.



A Agência de Medicamento da França (ANSM) não consegue por enquanto medir "o aumento das vendas", mas analisa a situação, indicou à AFP.



Há um ano, o organismo advertiu aos profissionais da saúde sobre "um uso inadequado e potencialmente perigoso da ciproeptadina como orexígeno (estimulador de apetite) para induzir o aumento de peso com fins estéticos".



Uma usuária do TikTok recorda que confiou diretamente em outras internautas. "Nem fui ver o meu médico, apenas tentei", conta.



Tomar ciproeptadina oferece riscos para a saúde. O anti-histamínico provoca "sonolência a maior parte do tempo", mas também convulsões, alucinações e "efeitos mais graves como problemas hepáticos, sanguíneos, cardíacos", sobretudo se houver sobredose, como acontece quando as pessoas seguem as quantidades sugeridas nos vídeos da internet, segundo Chouchana.