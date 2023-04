Bebê é flagrado roubando doce em loja de conveniência

“O roubo mais fofo do mundo”, decretou uma página que postou o vídeo de um bebê pegando um doce e fugindo de uma loja. As imagens circulam desde o último dia 3 de abril e conquistaram milhões de visualizações em poucos dias.

No vídeo, uma garotinha, vestida com uma fantasia de coelho, entra em uma loja de conveniência e se aproveita da distração do vendedor, que está sentado com os pés para cima mexendo no celular, para pegar um doce.

A pequena ladra foi vista por milhões de pessoas, em diversos países (foto: Reprodução / redes sociais)

Ao ser vista pelo vendedor, ela sai correndo. Depois que a pequena sai da loja, o homem corre atrás. O registro termina com ele correndo, fora da loja. O vídeo circulou com legendas em várias línguas, mas não foi identificado o país em que o caso ocorreu. A primeira publicação foi feita em árabe.





Em todos os países, a opinião é única: o crime divertiu diversos internautas. “Como existem pessoas que odeiam crianças? Elas são incríveis”, disse uma brasileira que compartilhou o vídeo. “O bebê correndo com as perninhas de 30 centímetros”, afirmou outro.

Apesar das piadas, os internautas também pontuaram que, apesar de ser uma criança muito pequena, o ato precisa ser corrigido. “Eu sei que é engraçado e tal, até eu ri, mas a mãe dessa criança tem que pelo menos falar que não pode e errado”, defendeu uma usuária do Twitter.