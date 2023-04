A China anunciou neste sábado (08) o lançamento de três dias de manobras militares no Estreito de Taiwan, em um contexto de tensão com a ilha do Pacífico, após uma reunião da presidente Tsai Ing-wen com a segunda principal autoridade americana.



O Exército de Libertação Popular da China "irá organizar, de 8 a 10 de abril, um exercício de preparação para o combate com o Estreito de Taiwan, nas partes norte e sul da ilha e no espaço aéreo a leste da ilha", informou a instituição militar.



O Ministério da Defesa de Taiwan informou que detectou 13 aeronaves e três embarcações militares chinesas em torno da ilha.