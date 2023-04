Jornalista americano detido na Rússia é acusado formalmente de espionagem

O jornalista americano Evan Gershkovich, detido na semana passada na Rússia, foi indiciado nesta sexta-feira (7) por "espionagem", acusação que o repórter nega e que pode resultar em uma pena de 20 anos de prisão, informaram as agências de notícias russas.



De acordo com a a agência Tass, o jornalista nega de maneira categórica a acusação. Correspondente do americano "Wall Street Journal" (WSJ), ele foi detido na semana passada na Rússia.



O Serviço Federal de Segurança (FSB) russo afirmou que a detenção "frustrou as atividades ilegais" de Gershkovich, acusado de "espionar para o governo americano". O WSJ afirmou que a acusação de espionagem é "categoricamente falsa".



"Tivemos conhecimento de reportagens que informam sobre a acusação contra Evan. Como temos dito desde o começo, esta acusação é categoricamente falsa e injustificada, e continuaremos exigindo sua libertação imediata", ressaltou o jornal de Nova York.