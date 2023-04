Atentado em Tel Aviv deixa um morto e cinco feridos

Um homem morreu e cinco pessoas ficaram feridas nesta sexta-feira em um atentado no centro de Tel Aviv, em meio ao recrudecimento da violência regional, segundo o balanço mais recente divulgado pelos socorristas israelenses.



A Polícia de Israel informou à AFP que se tratou de "um atentado terrorista contra civis, realizado com um carro", e que "o terrorista foi neutralizado".



O Magen David Adom (MDA), equivalente israelense da Cruz Vermelha, relatou a morte de um homem de cerca de 30 anos, e informou que levou cinco feridos para hospitais locais. "Todas as vítimas são turistas", assinalou.



O ataque ocorreu na noite do sabat, na semana da Páscoa judaica. Israel anunciou na noite de hoje a mobilização de unidades policiais de reserva e soldados adicionais para "enfrentar os atentados terroristas".



O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu "deu uma ordem à polícia de Israel para mobilizar todas as unidades de reserva nas fronteiras, e ao Exército para mobilizar forças suplementares, a fim de enfrentar os atentados terroristas", informou seu gabinete.