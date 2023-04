Ucrânia e Polônia chegam a acordo para resolver tensão por cereais

A Ucrânia vai deixar de exportar cereais e oleaginosas para a Polônia, diante da desestabilização do mercado polonês provocada pela enorme chegada de grãos do seu vizinho, informaram os ministérios da Agricultura dos dois países nesta sexta (7).



O acordo inclui a exportação desses produtos para terceiros via Polônia.



Devido ao bloqueio de seus portos no Mar Negro desde o início da invasão russa, a Ucrânia teve que buscar vias alternativas para a exportação de seus produtos agrícolas.



Porém, por problemas logísticos, o produto ficou preso nos celeiros poloneses e de outros países, provocando a queda dos preços e protestos que levaram à renúncia do ministro da Agricultura polonês na quarta-feira (5).



"A parte ucraniana deixará, até a próxima safra, de exportar [para a Polônia] trigo, milho, canola e sementes de girassol", indicou o novo ministro Robert Telus.



Seu par ucraniano, Mycola Solsky, anunciou que os dois países irão elaborar, na próxima semana, mecanismos para "limitar as exportações, que apenas poderão ser realizadas com a concordância prévia da parte polonesa".



Em 31 de março, cinco países da Europa central - Polônia, Eslováquia, Hungria, Romênia e Bulgária - pediram para a Comissão Europeia conceder ajudas suplementares aos agricultores dos países mais afetados pelas importações provenientes da Ucrânia.