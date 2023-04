A economia americana criou menos postos de trabalho em março do que em fevereiro, um pouco abaixo das expectativas, mas o desemprego caiu - informou o Departamento do Trabalho nesta sexta-feira (7).



No mês passado, foram criados 236 mil postos de trabalho contra 311 mil em fevereiro, em linha com o esperado pelos analistas (238 mil), de acordo com consenso publicado pelo MarketWatch.



O indíce de desemprego voltou a cair ligeiramente, de 3,6% no mês anterior, para 3,5%.