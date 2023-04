Homens armados matam quase 50 pessoas na Nigéria

Homens armados atacaram um vilarejo no centro-norte da Nigéria e mataram dezenas de pessoas, anunciaram as autoridades locais nesta sexta-feira.



O ataque aconteceu na quarta-feira em Umogidi, no estado de Benue, onde os ataques e atos de represálias são frequentes entre pastores nômades e agricultores, que lutam pelo controle das terras.



Ao menos 46 corpos foram encontrados na área, mas muitas pessoas continuam desaparecidas, o que significa que o número de vítimas pode aumentar, informou Paul Hemba, secretário de Segurança do governo de Benue.



Ele acusou os pastores da região, que teriam protagonizado vários ataques contra as comunidades locais no último mês.



"Enviamos soldados à região e a situação está mais tranquila agora", disse.



De acordo com Bala Ejeh, que preside o governo local de Otukpo, na mesma região, os homens armados atacaram o vilarejo na quarta-feira à tarde, quando os moradores estavam de luto pela morte, um dia antes, de três vizinhos.



Ele também confirmou que 46 corpos foram encontrados até o momento, incluindo o de seu próprio filho e os de outros dois parentes.



A violência rural é um dos grandes desafios para o presidente eleito Bola Tinubu, que venceu a votação do mês passado, marcada por atrasos e acusações de fraude eleitoral.



Tinubu assumirá o cargo em maio e também terá que enfrentar uma insurreição extremista no norte do país e as tensões separatistas no sudeste.