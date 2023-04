Seis condenados à prisão perpétua por morte de embaixador italiano na RDC

Um tribunal militar da República Democrática do Congo (RDC) condenou nesta sexta-feira à prisão perpétua seis homens acusados pelo assassinato, em 2021, do embaixador da Itália no país.



O Ministério Público havia solicitado a pena de morte para os seis acusados.



Luca Attanasio morreu em uma emboscada contra um comboio de dois veículos do Programa Mundial de Alimentos (PMA) na província de Kivu do Norte, perto da fronteira com Ruanda.



O ataque também matou o policial italiano Vittorio Iacovacci e o motorista congolês do PMA, Mustapha Milambo.



Os advogados dos condenados afirmaram à AFP que devem apresentar recurso contra a decisão do tribunal de Kinshasa, capital da RDC.



Cinco homens condenados já estão presos e o sexto está foragido.



Durante o julgamento, a Promotoria acusou os réus de formação de quadrilha para tentar sequestrar o embaixador, com o objetivo de pedir um resgate de um milhão de dólares.



A defesa negou o envolvimento do grupo e disse que os homens confessaram o crime após tortura. Os advogados também alegaram que a acusação não apresentou evidências para sustentar as acusações de assassinato.