Macron encerra visita à China com novo encontro com Xi

O presidente da França, Emmanuel Macron, denunciou nesta sexta-feira (7) na cidade chinesa de Guangzhou a guerra da Rússia contra a Ucrânia, em um encontro com estudantes, antes de uma nova reunião com o homólogo da China, Xi Jinping, para uma cerimônia de chá e um jantar.



A visita a Guangzhou encerra a viagem de Estado de três dias a China. Macron também passou pela capital Pequim e tinha como objetivo revigorar o vínculo com o país depois da pandemia de covid-19.



O presidente francês incluiu no centro da agenda o conflito na Ucrânia e na quinta-feira afirmou a Xi Jinping que conta com ele "para trazer a Rússia à razão".



Macron chegou durante a tarde a Guangzhou, a terceira maior cidade do país, com 15 milhões de habitantes, e visitou a Universidade de Sun Yat-sen, onde era aguardado por uma multidão.



No ginásio do campus, o presidente francês denunciou a guerra russa que "coloniza" a Ucrânia, em um discurso para mil alunos.



"É um país que decidiu colonizar o vizinho, não respeitar as regras, mobilizar exércitos e invadir", afirmou.



Depois do encontro, Macron se reuniu com Xi na ilha de Shamian, centro da cidade.



Os dois participaram em uma cerimônia de chá e tinham um jantar privado agendado.



Antes de retornar a Paris, ainda nesta sexta-feira, Macron se reunirá com dois grandes investidores chineses: Tang Jiexiong, presidente do grupo Wencan, e Jiang Long, CEO da XTC New Energy Materials.