Rapper Coolio morreu após overdose de fentanil

Coolio, o rapper americano conhecido pelo hit de 1995 "Gangsta's Paradise", morreu no ano passado após uma overdose de fentanil, informou na quinta-feira o legista do condado de Los Ángeles.



O músico faleceu aos 59 anos na casa de um amigo em Los Angeles em setembro de 2022.



O relatório do legista afirma que o artista sofria de asma e problemas cardíacos, e havia consumido recentemente fenciclidina, uma droga psicodélica.



Coolio (nome verdadeiro Artis Leon Ivey Jr) iniciou a carreira como rapper na Califórnia no fim da década de 1980.



Ele ganhou fama internacional em 1995 com a canção "Gangsta's Paradise", que está na trilha sonora do filme "Mentes Perigosas".



O artista venceu o Grammy de melhor interpretação de rap solo na cerimônia de 1996.