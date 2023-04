Ataque a tiros na Cisjordânia mata duas israelenses

Duas israelenses morreram e uma terceira ficou ferida nesta sexta-feira (7) em um ataque a tiros contra o veículo em que viajavam na Cisjordânia, anunciaram os serviços de emergência de Israel e o exército.



"As equipes de emergência constataram as mortes de duas mulheres na faixa de 20 anos e prestaram atendimento a outra, gravemente ferida", anunciou o Magen David Adom, o equivalente israelense Cruz Vermelha.



O exército informou que as duas vítimas eram israelenses e que o veículo foi atacado na passagem de Hamra, ao norte do vale do rio Jordão, na Cisjordânia, território palestino ocupado por Israel desde 1967.



O exército israelense afirmou que bloqueou as estradas na área e iniciou as operações para encontrar os "terroristas" que abriram fogo contra o veículo.



O ataque aconteceu em plena escalada da tensão, iniciada na quarta-feira, após um período de relativa calma no conflito israelense-palestino desde o início do mês de jejum muçulmano do Ramadã, em 23 de março.