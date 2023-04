ONU: ataques do EI deixaram mais de 30 mortos na última seman na RD Congo

Mais de 30 pessoas morreram na República Democrática do Congo (RDC) na última semana em ataques atribuídos a um grupo rebelde vinculado à organização extremista Estado Islâmico (EI), afirmou a ONU.



As Forças Aliadas Democráticas (ADF), originalmente um grupo insurgente da vizinha Uganda, se estabeleceram no leste da RDC nos anos 1990 e são acusadas de matar milhares de civis.



Em um comunicado divulgado na quinta-feira à noite, a missão da ONU no país da região central da África afirma que recebeu informações sobre os assassinatos cometidos pelas ADF no domingo e na segunda-feira na província de Ituri.



A coordenadora da missão, Bintou Keita, condenou "os ataques desprezíveis contra a população civil".



De acordo com um relatório recente das Nações Unidas, 485 civis foram assassinados entre dezembro e 14 de março em Ituri, uma província que é alvo de vários grupos armados.