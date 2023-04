Exército de Israel anuncia ataques no Líbano

O Exército de Israel anunciou na madrugada desta sexta-feira (07) que realizava ataques no Líbano, de onde mais de 30 foguetes foram lançados contra o território israelense na véspera.



Segundo o breve comunicado do Exército, divulgado às 4h07 locais, o país "realiza ataques no Líbano neste momento", mas não foram divulgados detalhes.



Jornalistas da AFP ouviram explosões violentas na região de Tyre, sul do Líbano.



O comandante da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Finul), general Aroldo Lázaro, conversou com autoridades daquele país e de Israel e afirmou que "ambos os lados disseram que não querem a guerra".



A força de paz da ONU destacada no sul do Líbano para proteger os dois países pediu "a todas as partes que cessem todas as ações" em ambos os lados da fronteira.