Tempestade de gelo deixa dois mortos e mais de 1 milhão de canadenses sem luz

Duas pessoas mortas e quase 1 milhão sem energia elétrica foi o resultado de uma tempestade de gelo que atingiu o leste do Canadá nesta quinta-feira e causou estragos consideráveis, principalmente em Montreal.



A tempestade afetou as províncias mais populosas do Canadá - Quebec e Ontário -, causando o maior dano à rede elétrica de Quebec desde 1998.



As autoridades relataram dois mortos: um morador do leste de Ontário atingido pela queda de uma árvore na véspera, e um homem atingido em Quebec por um galho que tentava cortar em seu quintal.



"É um dia difícil para os moradores de Montreal e para a população de Quebec e das regiões de Ontário que sofrem com os danos elétricos", declarou o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau.



Serviços rodoviários trabalhavam nesta noite para liberar as ruas e estradas bloqueadas por milhares de árvores que caíram devido ao peso do gelo e danificaram linhas de energia.



"Montreal está devastada", mas a situação está "sob controle", afirmou em entrevista coletiva o ministro da Economia, Inovação e Energia de Quebec, Pierre Fitzgibbon, no momento em que novos alertas de chuva gelada eram levantados.



Abrigos foram montados para acolher moradores sem eletricidade, em meio à temperatura próxima de 0ºC. O trabalho para restabelecer o fornecimento de energia pode levar dias.



No total, cerca de 1 milhão de canadenses ainda estavam sem eletricidade hoje, a maioria em Quebec.



Desde a noite de ontem, Montreal está coberta por uma espessa camada de gelo. Dados preliminares mostram que de três a quatro centímetros de gelo caíram na cidade em algumas horas.



"Foi a pior tempestade de gelo dos últimos 20 anos", disse à AFP o aposentado Jean-Marc Grondin, 64, que vive no centro da cidade.



"Infelizmente, com as mudanças climáticas podemos pensar que haverá cada vez mais eventos deste tipo nos próximos anos", declarou François Legault, primeiro-ministro da província de Quebec.