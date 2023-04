SpaceX se prepara para ensaio e voo de teste do superpoderoso Starship

A SpaceX planeja realizar na próxima semana o ensaio de lançamento do Starship, foguete mais poderoso já construído, e fazer seu primeiro voo de teste uma semana depois, anunciou a companhia aeroespacial americana nesta quinta-feira (6).



"O Starship está completamente instalado na Starbase", anunciou a SpaceX em uma publicação no Twitter, em referência a sua base espacial privada.



"A equipe trabalha tendo em vista um ensaio de lançamento na próxima semana, seguido de um primeiro voo integrado de teste do Starship uma semana depois, se o [órgão] regulador aprovar", ressaltou.



A SpaceX necessitará da aprovação da Administração Federal de Aviação (FAA, em inglês) antes de poder executar o lançamento orbital de teste.



A companhia realizou com o êxito a ignição dos 33 motores Raptor na primeira etapa do propulsor do Starship em fevereiro.



A agência espacial americana (Nasa) escolheu a cápsula Starship para levar seus astronautas à lua como parte da missão "Artemis III", tendo como data-limite o ano de 2025.



Em novembro de 2024, a Nasa levará astronautas à órbita lunar em seu próprio foguete pesado SLS (Space Launch System), que foi desenvolvido por mais de uma década.



O Starship é o maior e mais poderoso do que o SLS. Gera 17 milhões de libras de impulso, mais do dobro dos foguetes Saturno V usados para enviar à Lua os astronautas da missão Apolo.



A SpaceX prevê eventualmente pôr o Starship em órbita e reabastecê-lo com outro dispositivo Starship, para que continue a viagem até Marte ou até mais longe.