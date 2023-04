NASA:Telescópio Webb captura 11 anéis de Urano

O intenso brilho observado no lado direito da reprodução de Webb é indício de um fenômeno misterioso chamado polar cap (foto: Reprodução / SCIENCE: NASA, ESA, CSA, STScI IMAGE / PROCESSING: Joseph DePasquale (STScI)) NASA (National Aeronautics and Space Administration) divulgou nesta quinta-feira (6/4) imagens do sétimo planeta do sistema solar, realizadas pela tecnologia do telescópio James Webb, que passou por Urano recentemente.





Por meio da combinação de dados gerados por dois filtros (F140M, F300M) a 1.4µ e 3.0µ, representados por escalas de cor azul e laranja, respectivamente, e da sensibilidade de Webb, a maioria dos anéis do gigante de gelo foram detectadas. O feito também foi possível pela câmera infravermelha, NIRcam (câmera perto de infravermelho) bem eficaz. A posição em que Urano estava também facilitou o feito de observar 11 dos 13 anéis de Urano - dois inéditos. Quando o telescópio Voyager 2 passou pelo astro ele só havia registrado uma bola azul-esverdeada.









O intenso brilho observado no lado direito da reprodução de Webb é indício de um fenômeno misterioso chamado polar cap. Os dados de Webb vão contribuir para a melhor compreensão desse acontecimento: o telescópio trouxe a nova informação de que há um súbita aumento de brilho no centro do cap. Mesmo telescópios extremamente potentes como o Hubble não haviam mostrado com tamanha clareza tal fenômeno. Algumas de suas luas também foram detectadas.