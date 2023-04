Astronautas sauditas partirão em maio em missão privada rumo à ISS

Dois astronautas da Arábia Saudita, incluindo a primeira mulher saudita, decolarão do estado da Flórida, em 8 de maio, em missão privada rumo à Estação Espacial Internacional (ISS), anunciaram funcionários da Axiom Space e da agência espacial americana (Nasa) nesta quinta-feira (6).



Rayyana Barnawu, uma pesquisadora do câncer de mama, se tornará a primeira mulher saudita a viajar para o espaço e se unirá à missão com seu companheiro Ali Al-Qarni, um piloto de combate.



Também estarão a bordo Peggy Whitson, uma ex-astronauta da Nasa que fará seu quarto voo à ISS, e John Shoffner, um empresário do Tennessee que será o piloto.



Está previsto que a missão, denonimada "Axiom Mission 2 (Ax-2)", decole a bordo de um foguete Falcon 9 da Space X às 22:43 de 8 de maio (23:43, no horário de Brasília) do Centro Espacial Kennedy em Cabo Canaveral, na Flórida.



A tripulação de quatro membros viajará à ISS a bordo de uma cápsula Dragon da Space X e passará 10 dias em órbita na estação espacial.



Trata-se da segunda missão da Axiom Space, uma empresa espacial privada. Sua primeira missão (Ax-1) aconteceu em abril de 2022 e levou três empresários e um antigo astronauta, que passaram 17 dias em órbita.



Essa viagem ao espaço faz parte da estratégia da Arábia Saudita para melhorar sua imagem ultraconservadora, porém não é a primeira viagem do país ao espaço.



Em 1985, o príncipe Sultan bin Salman bin Abdulazis, piloto da força aérea, participou de uma viagem espacial organizada pelos EUA.



Os Emirados Árabes Unidos também participaram de missões espaciais e um astronauta emirático, Sultan Al Neyadi, chegou à ISS há um mês para uma estadia de seis meses.



ISS