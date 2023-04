O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, prometeu nesta quarta-feira que seu país irá responder "a cada agressão", horas após o disparo de mais de 30 foguetes do Líbano para o território hebreu, que os atribuiu a grupos palestinos.



"Atingiremos nossos inimigos e os faremos pagar o preço de cada agressão", declarou Netanyahu em Tel Aviv, no início de uma reunião do gabinete de segurança.