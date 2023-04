O Líbano "nega qualquer escalada a partir do seu território", declarou na noite desta quinta-feira o premier Najib Mikati, que condenou o lançamento de cerca de 30 mísseis contra Israel a partir do sul do território libanês.



O governo libanês "se opõe ao uso do seu território para operações que desestabilizem a situação", ressaltou Mikati, após um ataque atribuído por autoridades de Israel a grupos palestinos.