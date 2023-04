Forças especiais dos EUA prendem pessoa errada em exercício em hotel

O exército americano teve que pedir desculpas, nesta quinta (6), depois que um exercício das forças especiais saiu mal-sucedido, quando os soldados entraram à força no quarto errado de um importante hotel de Boston, detendo um hóspede inocente.



O exercício, realizado em conjunto com o FBI, tinha como objetivo "melhorar as habilidades das forças especiais em lugares realistas e desconhecidos", disse o Comando das Operações Especiais em um comunicado.



Porém, a equipe "entrou no quarto errado e deteve um indivíduo que não tinha nada a ver com o treinamento", acrescentou o Comando, que ofereceu suas "mais sinceras desculpas".



"Estamos revisando esse incidente com nossos parceiros e não serão divulgados mais detalhes por agora", disseram as Forças Especiais.



O FBI, cuja divisão do nordeste de Boston participava da simulação, disse que o incidente ocorreu por volta das 22:00 locais (23:00, no horário de Brasília) de terça-feira (4) e que os militares foram "enviados por um erro à sala incorreta", onde detiveram um indivíduo que não era o ator previsto.



Ninguém ficou ferido, porém a polícia de Boston foi chamada para confirmar que se tratava de um exercício, informou a polícia federal.



A polícia respondeu a uma chamada pelo rádio por volta das 00:30 (01:30, no horário de Brasília) de quarta-feira e se dirigiu ao Hotel Revere para investigar o ocorrido, segundo um documento ao qual a AFP teve acesso.



Nem os militares nem o FBI especificaram quem foi detido equivocadamente, mas segundo a imprensa local, foi um piloto de avião que estava passando a noite no hotel. O homem, de aproximadamente 30 anos, foi algemado e interrogado no chuveiro de seu quarto durante quase uma hora.