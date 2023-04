Exército israelense intercepta foguete lançado do Líbano e responde com bombardeios

Israel bombardeou o sul do Líbano, nesta quinta feira (6), depois de interceptar foguetes lançados desta região, em um clima particularmente tenso após os confrontos entre a polícia e os fiéis palestinos ocorridos na Mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém.



"Um foguete foi lançado do Líbano para o território israelense e foi interceptado com sucesso", declarou o Exército israelense em um comunicado.



Pouco depois, a Agência Nacional de Informações afirmou que a artilharia israelense disparou "vários projéteis de suas posições na fronteira" contra duas localidades do sul do Líbano, país vizinho.



A agência, que não relatou vítimas, especificou que os bombardeios ocorreram em resposta ao lançamento de "vários foguetes do tipo Katyusha" contra Israel.



Os foguetes ativaram as sirenes de alarme nas cidades de Shlomi e Moshav Betzet, assim como na região da Galileia, no norte de Israel, disse o Exército.



Até o momento, ninguém assumiu a autoria do ataque. A última vez que um foguete foi lançado do Líbano em direção a Israel foi em abril de 2022.



O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, está recebendo "atualizações contínuas sobre a situação de segurança e fará uma avaliação com os chefes das forças de segurança", disse seu gabinete.



De acordo com os serviços de socorro, haveria um homem e uma mulher feridos.